L’ Acciugata Torna l’evento a scopo benefico

Il 28 giugno, a Lucca, l’“Acciugata 2025” unisce gastronomia e solidarietà! L’associazione “l’Amphora” invita tutti a una cena benefica al Real Collegio per sostenere La Luna Onlus, che offre supporto a mamme vittime di violenza. Un piccolo gesto può fare la differenza: partecipa, gusta piatti deliziosi e contribuisci a un progetto che cambia vite. Unisciti a noi per dare voce a chi ne ha bisogno!

L’associazione no-Profit “l’Amphora” di Lucca organizza il 28 giugno dalle ore 19.30, l’ “Acciugata 2025“, una cena di beneficenza al Real Collegio. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per dotare l’associazione La Luna Onlus, che aiuta e assiste le mamme vittime di violenza familiare, di una autovettura per spostare le famiglie assistite nelle varie case sicure. Questa esigenza è fortemente avvertita dall’associazione La Luna, in quanto il personale, tutto volontario, utilizza gli automezzi personali per effettuare questi movimenti di sicurezza, esponendosi personalmente a tutti i rischi e i pericoli derivanti dalla individuazione degli ex mariti o compagni, che perseguitano continuamente le compagne ed i figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it