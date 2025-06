L’Accademia di Belle Arti presenta Condominio Mediterraneo

Scopri "Condominio Mediterraneo", il nuovo progetto dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria che celebra la creatività nel cuore del Mediterraneo. In un periodo di rinascita culturale post-pandemia, questo evento mette in luce l'importanza delle arti visive e performative come strumenti di connessione e innovazione. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza e nell'energia artistica della nostra regione. Non perdere l'occasione di essere parte di questa storia!

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria presenta Condominio Mediterraneo, un progetto di produzione di Visual & Perfoming Arts (che rientra nel Progetto Pnrr Performing Prmg 1 giugno 2024-31 marzo 2026), di cui è soggetto capofila l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - L’Accademia di Belle Arti presenta "Condominio Mediterraneo"

