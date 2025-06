L' Abruzzo insieme alla Sicilia è la regione con la crescita del Pil più consistente +21%

L'Abruzzo brilla nel panorama economico italiano, insieme alla Sicilia, con una crescita del PIL del +2,1%. Questo traguardo non è solo un numero: è il segno di una regione che affronta le sfide con determinazione e intraprendenza. Mentre molti si interrogano sul futuro post-pandemia, l'Abruzzo dimostra che innovazione e resilienza possono portare a risultati tangibili. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa evoluzione possa influenzare la vita quotidiana dei suoi cittadini!

«I dati Istat 2023 certificano che l'Abruzzo, insieme alla Sicilia, è la regione con la crescita del Pil più consistente (+2,1%). I numeri statistici descrivono un Abruzzo capace di restare al passo con le sfide. I dati che sono stati diffusi dal direttore del dipartimento per le statistiche.

