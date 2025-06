Laboratori di cucina nel verde Giornata speciale con gli scout

Una giornata all'insegna del divertimento e della natura! I laboratori di cucina organizzati dagli scout a Caccialanza hanno coinvolto 50 giovani chef in erba, insegnando loro l’importanza del cibo sano e del lavoro di squadra. Questo evento si inserisce in un trend crescente di educazione ambientale, dove la cucina diventa un mezzo per sviluppare competenze e valorizzare il legame con la natura. Chi ha detto che imparare non può essere gustoso? ?????

Laboratori di cucina in mezzo alla natura con gli scout. Si è svolta al centro Caccialanza di Lodi l’attività organizzata dal gruppo scout Lodi 1 e Lodi 2 e Masci adulti. Sono stati coinvolti 50 bambini della scuola elementare Pascoli che, per diverse ore, si sono cimentati a cucinare manicaretti e in varie attività. Al mattino sono stati svolti due laboratori per preparare pizza e crostata. A guidare i bambini sono stati gli studenti della classe 2ªB, indirizzo enogastronomia dell’ Istituto Einaudi di Lodi, sotto la guida dai professori di cucina Francesco Algieri e Giancarlo Agresta. L’attività ha riscosso tantissimo successo tra i bambini, che erano entusiasti di portare a casa i dolci preparati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laboratori di cucina nel verde. Giornata speciale con gli scout

Cerca Video su questo argomento: Laboratori Cucina Verde Giornata Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Laboratori di cucina nel verde. Giornata speciale con gli scout; Cosa fare nel weekend: le sagre e gli eventi più belli del 23-25 maggio in Italia; Eventi primaverili in Italia: sagre, festival e mercatini tra enogastronomia, arte e cultura dal 21 al 26 maggio 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Laboratori di cucina nel verde. Giornata speciale con gli scout

Come scrive msn.com: Laboratori di cucina in mezzo alla natura con gli scout. Si è svolta al centro Caccialanza di Lodi l’attività organizzata dal gruppo scout Lodi 1 e Lodi 2 e Masci adulti. Sono stati coinvolti 50 ...

Giornata “Verde Pulito” a Civate: impegno ambientale per gli studenti delle medie

Da msn.com: I ragazzi hanno scoperto le piante spontanee e dell’orto, la loro coltura e gli utilizzi in cucina La giornata si è conclusa con la grande pulizia del lago CIVATE – Il progetto “Verde Pulito” che da a ...

Giornata mondiale disturbi alimentari, Natasha: "Nei laboratori di cucina per capire che il cibo non è mio nemico”

Come scrive repubblica.it: "Da quando mi sono ammalata la pizza è diventato uno dei cibi che più mi mette paura mangiare, fatalità oggi abbiamo cucinato proprio quello - spiega la giovane ridendo - abbiamo preparato una ...