La wishlist perfetta per iniziare Giugno con classe | moda accessori e collaborazioni che uniscono creatività sostenibilità e design per un’estate da ricordare

Inizia giugno con stile e preparati a vivere un'estate indimenticabile! Le collezioni beachwear e gli accessori da viaggio stanno spopolando, unendo creatività, sostenibilità e design. Con un occhio alle tendenze attuali, queste scelte non sono solo fashion, ma anche rispettose dell'ambiente. Scopri come ogni pezzo della tua wishlist può raccontare una storia e trasformare le tue vacanze in un'esperienza unica. Non perdere l'occasione di brillare!

Concluso il mese delle rose, arriva finalmente il momento di iniziare a visualizzarsi in modalità vacanza. A prescindere dal fatto che si abbia già prenotato o no, torneranno comunque utili le idee shopping di Giugno 2025. A partire dalle immancabili collezioni beachwear, fino agli accessori da viaggio e alle nuove collab imperdibili. Il Magico Adriatico di Max&Co.. Brezza marina, profumo di piadina, musica nell'aria. L'atmosfera unica e speciale della Riviera romagnola, torna protagonista con una nuova capsule assolutamente imperdibile creata da Max&Co. in partnership con Ciao Discoteca Italiana.