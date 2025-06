La voragine si è allargata | strade chiuse e nuova viabilità

Una voragine che si allarga in pieno centro città non è solo un problema di viabilità, ma un campanello d'allarme sullo stato delle infrastrutture. Le strade chiuse in viale Sicilia e via Correggio evidenziano un trend inquietante: il degrado urbano. È fondamentale prestare attenzione a questi segnali per garantire la sicurezza dei cittadini. Rimanete aggiornati, ogni sviluppo potrebbe influenzare la vostra quotidianità!

La voragine si è allargata, la strada è stata chiusa ed è stata modificata la viabilità. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla voragine che si è aperta nella serata del 30 maggio in viale Sicilia, angolo via Correggio all’altezza della rotonda. “La buca si è ampliata - fa sapere alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La voragine si è allargata: strade chiuse e nuova viabilità

