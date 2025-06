La vita lungo la salita la poesia di Pelliccioli

Scopri "La vita lungo la salita", l'opera che trasforma la poesia in un viaggio emozionante attraverso il tempo. Marco Pelliccioli ci guida da un'epoca all'altra, intrecciando ricordi e attualità in versi che colpiscono al cuore. In un momento in cui la nostalgia per il passato si mescola alle sfide del presente, le sue parole risuonano come un eco potente. Non perdere la presentazione alla Libreria Salvemini: un incontro che promette di ispirare!

Firenze, 1 giugno 2025 - Nel concerto del tempo del poeta Marco Pelliccioli è un’esperienza di vita, complessa e semplice insieme. Unisce passato e presente, giovinezza ed età adulta, in un quadro storico dagli anni Settanta ad oggi. Le poesie, edite da Mondadori, saranno presentate martedì 3 giugno, alle 17.30, alla Libreria Salvemini (in piazza Salvemini 18). Raccontano nostalgie e malinconie, ma anche pietas per deboli ed emarginati, desiderio di vita, speranza nel futuro. "Tutto - è stato osservato al Premio Letterario Camaiore, dove Pellicioli ha avuto una menzione speciale - in una compatta visione emozionale, che annovera anche riflessioni su ingiustizie e opportunità , e su spontaneità e ipocrisie". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La vita lungo la salita, la poesia di Pelliccioli

La vita lungo la salita, la poesia di Pelliccioli

Tutto - è stato osservato al Premio Letterario Camaiore, dove Pellicioli ha avuto una menzione speciale - in una compatta visione emozionale, che annovera anche riflessioni su ingiustizie e opportunità, e su spontaneità e ipocrisie.

