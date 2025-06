La verità su esther | perché la sesta stagione di the handmaid’s tale l’ha esclusa

La mancanza di Esther Keyes nella sesta stagione di *The Handmaid's Tale* ha sorpreso molti fan e solleva interrogativi su come le narrazioni femminili vengano gestite nella TV contemporanea. Esther, interpretata da Mckenna Grace, incarnava una lotta profonda per la libertà e l'identità. La sua assenza ci fa riflettere sul bisogno di dare voce a tutte le donne in storie che raccontano oppressione e resistenza. Cosa significa davvero lasciare alcuni personaggi senza una conclusione?