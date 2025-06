La vendetta social di Inigo Martinez su Acerbi | Arrivederci e manita

Inigo Martinez, difensore del Barça, non perdona: dopo il battibecco con Acerbi in semifinale, ha lanciato una frecciatina social che infiamma il web. "Arrivederci e manita" è il messaggio che riporta alla mente le rivalità storiche del calcio italiano e spagnolo. Un’eco di rivalità che, nel mondo dei social media, si trasforma in un palcoscenico per vendette virtuali. Chi sarà il prossimo a rispondere?

Il difensore del Barça aveva battibeccato con il centrale nerazzurro durante la semifinale di ritorno a San Siro. E ora provoca con un post indirizzato all'avversario sconfitto in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La vendetta social di Inigo Martinez su Acerbi: "Arrivederci" e manita

