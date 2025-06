La trama fenicia Wes Anderson in una riflessione sull’eredità umana dei tycoon

"La trama fenicia", l'ultima opera di Wes Anderson, ci invita a riflettere sull'eredità lasciata dai tycoon, in un’era in cui il potere economico incontra la creatività cinematografica. Con un cast stellare e una regia distintiva, il film esplora le complessità delle relazioni umane sotto l'ombra della ricchezza. Non è solo un viaggio visivo: è una critica afilata che stimola interrogativi sull'identità e il lascito culturale dei potenti. Perfetto per chi ama i

Titolo: La trama fenicia Titolo originale: The Phoenician Scheme Regia: Wes Anderson Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 101 min. Sceneggiatura: Wes Anderson, Roman Coppola Fotografia: Bruno Delbonnel Montaggio: Barney Pilling Suono: Alexandre Desplat Cast: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Rupert Friend, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Willem Dafoe, F. Murray Abraham, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Hope Davis, Charlotte Gainsbourg, Riz Ahmed Produzione: Focus Features, American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg Distribuzione: Universal Pictures

La trama fenicia: recensione del film di Wes Anderson

In occasione del Festival di Cannes, Wes Anderson torna sul grande schermo con "La trama fenicia", un'opera che incarna il suo inconfondibile stile visivo e narrativo.

