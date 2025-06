La torcia corre per la città ed accende il braciere di Special Olympics

La torcia accesa per Special Olympics illumina non solo la città, ma anche il cuore di tutti noi. Ieri, 31 maggio, è iniziato Play The Games, un evento che celebra lo sport come strumento di inclusione e promozione della diversità. Con 180 Paesi coinvolti, questo progetto dimostra che la forza del team e l'unità superano ogni barriera. Scopri come lo sport può trasformare le vite e abbattere i pregiudizi!

Ieri, 31 maggio, si è svolta la cerimonia di apertura dell'evento Play The Games, un format sportivo di Special Olympics, il programma internazionale più diffuso al mondo di allenamenti e competizioni sportive per persone con disabilità intellettiva. A questo progetto aderiscono 180 Paesi nel.

