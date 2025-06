La ThuLa invisibile Lautaro triste Thuram giù | e l' attacco di Inzaghi fa scena muta

I due centravanti nerazzurri non fanno nulla di buono contro il Psg. E il Toro saluta il Pallone d’oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La ThuLa invisibile. Lautaro triste, Thuram giù: e l'attacco di Inzaghi fa scena muta

dal nostro inviato Davide Stoppini

Scrive gazzetta.it: Primo tiro in porta: minuto 75. Da Monaco è tutto. Al netto dell’umiliazione. Non è una sconfitta, è una mattanza che lascia un senso di inadeguatezza enorme. Ed è l’aspetto peggiore, più della second ...

La ThuLa non va in vacanza, il look di Lautaro conquista Thuram: "Sono fiero di te, sei fresco"

Segnala fcinternews.it: La ThuLa non va in vacanza. Nonostante la sosta nazionali, il feeling tra Thuram e Lautaro continua a regalare spettacolo anche fuori dal campo e sui social. Questa foto è il look di Lautaro a ...

SOCIAL / Thuram abbraccia a distanza Lautaro: “ThuLa”

Lo riporta fcinter1908.it: Con Lautaro ci troviamo bene, a volte segna lui, a volte io. L'importante è che l'Inter vinca». Non è cambiato niente, è sempre la stessa ThuLa. Che si è fatta ammirare, tutta in un abbraccio, quello ...