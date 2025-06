La storia incredibile del ristorante che per primo portò la cucina ligure a NY e che era il preferito di Versace e Madonna

Scopri la storia affascinante di I Tre Merli, il ristorante genovese che ha conquistato New York, diventando il rifugio di icone come Versace e Madonna. Dal 1980, questo locale non è solo un luogo di buon cibo, ma un'esperienza sociale vibrante. Con la crescente voglia di autentico in un mondo sempre più globalizzato, I Tre Merli ci ricorda l'importanza delle tradizioni culinarie. Un assaggio di Liguria a pochi passi dalla Grande Mela!

I Tre Merli, a Genova, sono un'istituzione dal 1980, quando tre amici decisero di aprire un locale di cucina ligure autentica innaffiata da ottimi vini - aperto dalla mattina alla sera - pensato «come un posto vivo, dove la gente va a mangiare bene, socializzare e divertirsi». Per replicare cinque anni dopo negli Usa. Paolo Secondo, uno dei fondatori, racconta l'impresa nel nuovo Il re di SoHo. Avventure di un pioniere della ristorazione a New York tra attori, modelle e fiumi di dollari (Sperling & Kupfer, 304 pagine, 19,90 €). Perché, sì, è una storia che merita il racconto. Artisti e top model. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La storia incredibile del ristorante che per primo portò la cucina ligure a NY, e che era il preferito di Versace e Madonna

