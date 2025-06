La storia di nonna Giancarla tre aneurismi e il sorriso sul volto | Il peggio ormai è passato qui sono seguita bene

La storia di nonna Giancarla, che ha affrontato tre aneurismi con un sorriso, è un potente promemoria della resilienza umana. In un'epoca in cui la salute è al centro del dibattito pubblico, il suo ottimismo è una luce nel buio. "Il peggio è passato", afferma, dimostrando che la forza interiore può davvero fare la differenza. Ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, la speranza e il coraggio possono prevalere. La vita continua!

Cremona – “Non avevo mai avuto problemi di salute, non potevo immaginare una cosa così. Io. con tre aneurismi”, racconta con un sorriso Giancarla, cremonese di 63 anni. È arrivata due anni fa all’ospedale di Cremona in urgenza per la rottura di un aneurisma; è stata operata e dalla Tac di controllo hanno scoperto la presenza di altri due aneurismi cerebrali (non rotti). “Si può convivere con un aneurisma cerebrale per anni, senza saperlo – spiega Michele Besana neuroradiologo interventista –. Quasi sempre lo si scopre per caso, grazie a una Tac o una risonanza. Non dà alcun sintomo, sino a quando non si rompe”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia di nonna Giancarla, tre aneurismi e il sorriso sul volto: “Il peggio ormai è passato, qui sono seguita bene”

