La storia di Mimì alla Ferrovia diventa un film

Un viaggio emozionante tra storia e gastronomia: "Ho detto tutto, forse. Mimì alla Ferrovia. 80 anni e oltre" celebra il ristorante simbolo della tradizione culinaria italiana. Presentato in anteprima presso CasaCinema, questo docufilm non è solo un tributo ai sapori di un tempo, ma un invito a riflettere sul valore dei luoghi che custodiscono la nostra memoria. Scopri come una tavola può raccontare decenni di storie e incontri indimenticabili!