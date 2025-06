La storia dei referendum che hanno cambiato l’Italia

I referendum rappresentano il battito vitale della democrazia italiana. Dall’approvazione del divorzio all’abrogazione di leggi sul nucleare, ogni votazione ha segnato un passo cruciale nel nostro percorso collettivo. Adesso, con cinque nuovi referendum su lavoro e cittadinanza in arrivo, ci troviamo di fronte a un’opportunità imperdibile per plasmare il futuro. È il momento di riflettere: quali diritti vogliamo costruire insieme? La storia è nelle nostre mani!

Dal divorzio all' aborto, dal nucleare al finanziamento pubblico ai partiti, passando per la caccia e le droghe. Sono 67 i referendum abrogativi effettuati in Italia, ai quali si aggiungono i cinque su lavoro e cittadinanza che andranno alle urne l' 8 e 9 giugno. I referendum che hanno cambiato l'Italia. La stessa Repubblica nasce con il referendum del 2 giugno del 1946, in quel caso non abrogativo ma istituzionale, nel quale 89,1% degli italiani, percentuale di affluenza mai più raggiunta, vota per scegliere tra monarchia e repubblica. La prima consultazione abrogativa arriva il 12 e 13 maggio 1974: gli italiani sono chiamati a decidere se cancellare la legge Fortuna-Baslini, che dal 1970 permette il divorzio.

