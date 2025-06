La storia a lieto fine del cagnolino bloccato nell’insenatura di un canale

Un cagnolino intrappolato in un canale: una storia che ci ricorda l'importanza della solidarietà nella nostra comunità. I vigili del fuoco di Savignano hanno dimostrato come la sensibilità verso gli animali possa unire le persone. Grazie all'allerta del proprietario, il piccolo cucciolo è stato salvato, portando gioia non solo alla sua famiglia ma a tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Un lieto fine che scalda il cuore e ci invita a essere sempre vigili!

Cesena, 1 giugno 2025 – I vigili del fuoco di Savignano sul Rubicone sono intervenuti verso le 21 di sabato sera per soccorrere un cagnolino rimasto bloccato in un’insenatura del canale che fiancheggia via Baldona a Gatteo. Il primo a dare l’allarme era stato il proprietario dell’ animale, che dapprima ne aveva segnalando la scomparsa. La notizia si era diffusa anche sui canali dei social network, tanto che numerosi residenti della zona si erano interessati al caso. L’animale è in effetti stato ritrovato in buone condizioni, ma bloccato a stretto contatto con l’acqua, dal momento che dopo essere scivolato lungo l’argine del torrente, si era ritrovato in un punto, scivoloso e in mezzo all’erba, dal quale non risicava più a muoversi per mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia a lieto fine del cagnolino bloccato nell’insenatura di un canale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Storia Lieto Fine Cagnolino Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La gatta che partorisce in cima alle tribune dell'Autodromo e i gattini che rischiano di precipitare. 🔗Cosa riportano altre fonti

Legato a una catena e abbandonato in casa: la storia a lieto fine del cane Argo

Riporta bolognatoday.it: L'Oipa ha salvato il giovane molosso che era stato lasciato da solo senza cibo né possibilità di muoversi. Denunciato il proprietario ...

La storia a lieto fine di Gordolfo, il cane arruffato che tutti vogliono

Secondo repubblica.it: Sono perfetto per essere il vostro cagnolino”. E l’annuncio ha generato un’incredibile risposta.

Ritrovato un cane sottratto insieme al camper a una famiglia in vacanza: la storia a lieto fine a Firenze

msn.com scrive: Era stato sottratto alla sua famiglia in vacanza nei giorni scorsi, è stato ritrovato a Firenze. Storia a lieto fine per il cane Cedric, notato da un cittadino nella zona del centro commerciale tra Ca ...