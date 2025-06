La sora Cecioni della tv nemica del bon ton

La Sora Cecioni, icona dei pomeriggi domenicali, sfida le convenzioni con il suo irresistibile mix di ironia e autenticità. La sua parlata trasteverina, che cela radici venete, la rende ancora più affascinante. In un'epoca in cui il bon ton sembra essere sempre più in crisi, la Sora Cecioni rappresenta una ventata di freschezza che ricorda quanto sia importante ridere e divertirsi. Curiosi di scoprire il suo prossimo colpo di scena?