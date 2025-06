La settimana di Dossier | le ombre dietro al caso Visodent la mappa dei mandamenti di Cosa nostra

La vicenda di Visodent, inizialmente presentata come un'opportunità per la salute dentale in Sicilia, si trasforma in un inquietante puzzle. Dietro le visite gratuite e i finanziamenti facili, si cela una mappa che intreccia affari e Cosa Nostra. Un fenomeno che non riguarda solo la sanità, ma mette in luce un sistema radicato. Scopri perché questa storia è un campanello d’allarme per tutti noi.

Prima le visite di controllo gratuite, poi la proposta di un finanziamento facile per fare le cure necessarie a un prezzo competitivo. Questo lo schema di Visodent, una sorta di paradiso per la cura dei denti in Sicilia, con sette sedi sull'Isola, due a Palermo. Adesso le porte sbarrate senza.

