La settimana di Dossier dal caso Visodent alla mappa della mafia a Catania

La chiusura improvvisa delle sedi di Visodent in Sicilia segna un nuovo capitolo nel preoccupante trend di aziende che promettono servizi "low cost" ma poi deludono i clienti. Le denunce dei consumatori si intrecciano con la crescente attenzione sulla mafia a Catania, rivelando un tessuto sociale fragile. È ora di chiedere trasparenza e sicurezza nei servizi essenziali. La fiducia è un bene prezioso, non lasciamola sfuggire.

Prima le visite di controllo gratuite, poi la proposta di un finanziamento per fare gli interventi necessari a prezzi stracciati: questo lo schema di Visodent. Adesso le porte sbarrate senza alcun preavviso, 7 le sedi nell'Isola, 2 a Catania. I clienti: "Siamo stati truffati". Rosita Rijtano e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La settimana di Dossier, dal caso Visodent alla mappa della mafia a Catania

Cliniche chiuse e pazienti lasciati senza cure, procura Catania apre indagine su Visodent

Una situazione allarmante quella delle cliniche Visodent, chiuse senza preavviso e pazienti abbandonati.

