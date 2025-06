La Settimana del liscio porta 8mila presenze

La Settimana del liscio ha colpito nel segno, attirando oltre 8.000 appassionati all’Arena Lido Rubicone! Un successo strabiliante che segna l'inizio di una stagione ricca di concerti live a Gatteo Mare. Questo trend di riscoperta della musica tradizionale italiana dimostra come l'amore per le radici culturali possa unire le generazioni, regalando emozioni indimenticabili. Non perdere i prossimi eventi: la festa è solo all’inizio!

Exploit per la Settimana del liscio all' Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare con oltre ottomila presenze in sei serate. La Settimana del liscio, è stata il primo appuntamento dei 390 concerti live in programma a Gatteo Mare fino alla fine dell'estate. L'Arena Lido Rubicone, con la temperatura climatica non ancora propriamente estiva, ha visto la presenza di oltre mille persone ogni sera. Sul palco dell'Arena Lido Rubicone il direttore artistico e organizzatore della Settimana del Liscio Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento hanno dato vita a sei serate di spettacolo. Felicissimo il sindaco Roberto Pari: "Gatteo ha aperto la stagione estiva nel nome della tradizione.

Iniziata la Settimana del liscio, in mille all'Arena Lido Rubicone

Ha avuto inizio domenica 25 la Settimana del Liscio all'Arena Lido Rubicone, un evento che aprirà le porte a 390 concerti live a Gatteo Mare fino alla fine dell'estate.

