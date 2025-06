La scommessa Il Mazzola in campo al Bertoni per ribaltare il ko dell’andata contro gli abruzzesi

Oggi alle 16, il Mazzola sfida il destino al campo Bertoni di Acquacalda! Dopo la sconfitta subita a Castellalto, i biancoazzurri sono pronti a ribaltare il ko e conquistare l'accesso alla finale nazionale per la promozione in Serie D. Un match che non è solo una partita, ma un'opportunità per scrivere la storia. La tensione cresce: chi avrà la meglio? La passione del calcio locale si fa sentire più forte che mai!

Oggi alle 16 al campo Bertoni dell'Acquacalda il Mazzola si gioca l'accesso alla finale nazionale per la promozione in serie D. I biancoazzurri devono ribaltare il ko di domenica scorsa a Castellalto (Teramo) contro Castelnuovo Vomano se vogliono il pass per l'ultimo atto contro la vincente di Mezzolara-Montespaccato che va in scena in contemporanea in provincia di Bologna dopo il 2-1 per i romani in andata. "Ci aspetta una battaglia – ha detto mister Ghizzani (squalificato fino al 2 settembre dopo il rosso preso nella finale playoff del girone contro la Rondinella) –. Sarà probabilmente una gara nervosa vista la posta in palio.

