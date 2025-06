La sanità privata vola La giunta Ghinelli dice sì al raddoppio del Centro chirurgico

La sanità privata è in piena espansione e il raddoppio del Centro Chirurgico Toscano ne è la prova. Con un nuovo edificio di oltre 5mila metri quadrati, la giunta Ghinelli segna un passo importante per il potenziamento dei servizi. In un'epoca in cui l'efficienza sanitaria è cruciale, questo progetto potrebbe rispondere a una domanda crescente di cure rapide e di qualità. Rimanete aggiornati: un futuro più sano sta per arrivare!

Il Centro Chirurgico Toscano raddoppia. La giunta Ghinelli ha dato, nei giorni scorsi, il via libera al progetto per un nuovo edificio da oltre 5mila metri quadrati che sorgerà accanto a quello attuale in via dei Lecci: i lavori dovrebbero iniziare in autunno e andare avanti per due anni. La richiesta di autorizzazione è stata presentata il 3 gennaio 2025 dalla società Centro Chirurgico Toscano di Stefano Tenti, proprietaria maggioritaria del comparto. Il progetto, redatto dallo Studio associato Paci, prevede la costruzione di un edificio destinato a potenziare l’attività sanitaria già esistente, accreditata con il Servizio sanitario nazionale e convenzionata con l’Asl Toscana Sud Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sanità privata vola. La giunta Ghinelli dice sì al raddoppio del Centro chirurgico

