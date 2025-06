La Samb completa l' iscrizione alla Serie C attesa per il via libera della Lega Pro

La Sambenedettese è pronta a ripartire! Dopo il completamento della documentazione per l'iscrizione alla Serie C, l'attesa ora si fa palpabile. In un periodo in cui il calcio italiano cerca di risollevarsi, la storia della Samb rappresenta una speranza per i tifosi e un'opportunità di rinascita per il club. Riuscirà a riscrivere le pagine più belle della sua storia? Restate sintonizzati!

La Samb ha completato la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L’amministrazione comunale ha assegnato lo stadio al club del presidente Vittorio Massi e conseguentemente gli ha consegnato la documentazione richiesta che è stata trasmessa e depositata con tutte le altre richieste presso la sede della Lega Pro di Firenze. Mancava solo quest’atto in quanto già il club del Riviera delle Palme aveva presentato la fideiussione di 350mila euro, la tassa gara, le liberatorie dei calciatori fino a giugno e il cambio della ragione sociale. Insomma ora è tutto a posto e si attende solo il via libera da parte della Lega Pro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb completa l'iscrizione alla Serie C, attesa per il via libera della Lega Pro

