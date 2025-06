La romantica tuta rosa che ha conquistato Matilde del Belgio e la Granduchessa Maria Teresa | look a confronto

La moda reale non smette mai di sorprendere! La romantica tuta rosa di Elie Saab che ha conquistato Matilde del Belgio ha già fatto il giro del mondo, indossata in precedenza dalla granduchessa Maria Teresa. Questo confronto è un chiaro segno di come le royals influenzino le tendenze: il casual chic sta diventando il nuovo must-have. Curiosi di scoprire come questi look riflettano stili diversi ma complementari? La moda continua a raccontare storie affascinanti!

Sono diverse le occasioni in cui le reali indossano casualmente gli stessi abiti. Capita spesso, ad esempio, a Matilde dal Belgio e Maxima d’Olanda, entrambe grandi fan del marchio Natan. Questa volta, però, la Regina belga si è presentata indossando una romantica tuta di Elie Saab, precedentemente indossata da un’altra royal: non Maxima, bensì Maria Teresa, la Granduchessa di Lussemburgo. La tuta rosa di Matilde del Belgio. Matilde del Belgio si è recata al Bozar di Bruxelles per assistere alla finale di pianoforte del Concorso musicale Regina Elisabetta. Se il giorno prima si era presentata con il marito, il Re Filippo, questa volta lo ha fatto con la figlia maggiore, già tornata da Harvard, dove ha terminato il primo anno del master in Relazioni Internazionali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La romantica tuta rosa che ha conquistato Matilde del Belgio e la Granduchessa Maria Teresa: look a confronto

Leggi anche Matilde del Belgio è una visione in bianco al concerto, la particolare mantella brillante - Matilde del Belgio incanta al concerto indossando una magnifica mantella brillante, esprimendo il suo inconfondibile gusto classico e senza tempo.

Ne parlano su altre fonti

La tuta rosa di Silvia Toffanin è perfetta per la primavera ma il prezzo è folle

Secondo milano.cityrumors.it: Quanto costa la tuta rosa sfoggiata a Verissimo da Silvia Toffanin: la conduttrice ha conquistato i telespettatori con il suo look elegante. Silvia Toffanin è diventata particolarmente nota dopo ...

50 sfumature di rosa: capi e accessori da avere per questa (non solo) romantica primavera

Da dilei.it: Il 2025, però, ha rifatto luce su nuovo sfarzo con estetiche ingombranti a farla da padrone: il fucsia resta, ma ad esso si aggiungono punti di rosa meno ... un’aura romantica, seppur non ...

Pink latex manicure, unghie piene di luce come quelle di Jennifer Lopez

Come scrive msn.com: La star ha sfoggiato questa nail art durante un evento recente, abbinandola a una tuta in latex rosa che ne ha esaltato ... e personalità: dolce e romantica, ma con un tocco glamour.