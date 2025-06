La Roma rivoluziona la difesa Hermoso di rientro | con Gasperini il rilancio?

La Roma è pronta a scrivere il capitolo successivo della sua storia! Con l'arrivo di Mario Hermoso e l'astuzia di Gasperini, la difesa giallorossa si trasforma in un muro impenetrabile. In un calcio sempre più veloce e tattico, il mercato estivo diventa cruciale: ogni scelta conta per mantenere alta la competitività. Sarà un'estate di strategia e ambizione, e i tifosi sognano già un futuro brillante!

La stagione si è conclusa e la Roma inizia già a pensare al suo futuro. L’estate che sta per cominciare sarà cruciale per i giallorossi, chiamati a non sbagliare sul calciomercato per rimanere nelle parti alte della classifica. L’obiettivo è quello di regalare a Gian Piero Gasperini una rosa quanto più competitiva possibile in ogni zona di campo. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di rassicurazioni in entrata, con il direttore Florent Ghisolfi che si sarebbe già messo al lavoro. Il focus del francese andrebbe al reparto difensivo, che subirà un drastico cambiamento rispetto all’annata appena conclusasi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma rivoluziona la difesa, Hermoso di rientro: con Gasperini il rilancio?

Ne parlano su altre fonti

Roma, con Gasperini parte la rivoluzione. Torna Kumbulla, piace Kurtulus; Gasperini ha scelto Lucca: la Roma prepara la rivoluzione e sogna Frattesi con Gosens; Roma, scatta l’operazione Gasp: ecco i primi nomi per la nuova rivoluzione tattica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma, per la difesa doppio colpo: Hermoso più Hummels. Saelemaekers al debutto

Segnala ilmessaggero.it: Operazione che serve a blindare la difesa dopo l’operazione fallita ... Al suo posto potrebbero arrivare Hermoso e Hummels, entrambi sono svincolati ma sullo spagnolo ex Atletico c’è la ...

Roma, parola alla difesa: le ultime su Hermoso e Marmol | CM.IT

Si legge su calciomercato.it: Roma, parola alla difesa: le ultime su Hermoso e Marmol (AnsaFoto) – Calciomercato.it Una situazione che ha reso ancora più complicata una stagione già ricca di ombre e che ha portato all ...

Roma, difesa a parametro zero: Hummels ed Hermoso, più opzioni per De Rossi

Da ilmessaggero.it: Ryan? Pure. Ndicka? Come sopra. Hummels? Anche. Hermoso? Ça va sans dire. Nella Roma che spende 120 milioni per il mercato, la difesa si riscopre a impatto zero. Sì, almeno per quanto riguarda ...