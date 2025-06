La rivoluzione dell’IA non è ancora partita i licenziamenti massicci sì

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale è sotto i riflettori e non possiamo ignorare il suo impatto devastante sui posti di lavoro. Mentre uno studio rivela che i benefici sono limitati, le aziende continuano a licenziare in massa. Ci troviamo di fronte a un paradosso: da un lato, l'efficienza promessa dai chatbot; dall'altro, la paura di un futuro incerto per milioni di lavoratori. Riflessioni urgenti su come bilanciare innovazione e occupazione sono più che mai necessarie.

Siamo al thriller. Solo che in ballo ci sono vite vere. Da un lato uno studio del National Bureau of Economic Research ci dice che il beneficio dell’ intelligenza artificiale è marginale: grazie ai Chatbot generativi possiamo risparmiare un quarto d’ora di lavoro al giorno in media. Dall’altro la cruda realtà ci racconta di aziende come Microsoft che ha appena licenziato 6 mila dipendenti, pari al 3 per cento della forza lavoro, e i software engineer rappresentano oltre il 40 per cento dei tagli. Insomma dati concreti mostrano benefici ancora limitati e ci parlano di una tecnologia acerba. Ma le decisioni aziendali sembrano anticipare una rivoluzione imminente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La rivoluzione dell’IA non è (ancora) partita, i licenziamenti massicci sì

