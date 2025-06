La rivoluzione dei servizi sociali Le opposizioni vogliono chiarezza | Serve una decisione condivisa

La riorganizzazione dei servizi sociali alla Spezia sta scaldando il dibattito politico, con le opposizioni che chiedono trasparenza. In un'epoca in cui il welfare è al centro dell'attenzione, questa vicenda diventa cruciale per capire come il Comune risponderà alle nuove sfide. Sarà fondamentale una decisione condivisa: la comunità attende risposte chiare e incisive che possano davvero migliorare la vita di tutti. Rimanete aggiornati!

Finisce nella Commissione Welfare di Palazzo civico la vicenda della riorganizzazione dei servizi sociali avviata dal Comune della Spezia sulla base della Legge regionale di riforma dei servizi sociali, approvata nell'autunno dello scorso anno da Regione Liguria. Nei giorni scorsi, la prima riunione tra uffici comunali e sindacati del pubblico impiego, dal quale sono emerse le due ipotesi sulle quali sono in corso valutazioni da parte del Comune: da una parte la sottoscrizione di una convenzione tra più Comuni, che metterebbe al riparo il personale comunale da trasferimenti; dall'altra la formazione di un consorzio a totale controllo pubblico, ma che comporterebbe il passaggio dei dipendenti dal Comune (circa una quarantina; ndr) al nuovo ente.

