La risalita della Madonna a San Luca l’invocazione di Zuppi | Maria è portatrice di pace e speranza

La risalita della Madonna di San Luca ha un significato profondo nel 2025, anno del giubileo, dove migliaia di bolognesi si uniscono in un abbraccio di fede. L’arcivescovo Zuppi ha lanciato un messaggio chiaro: la Madonna è simbolo di pace e speranza, un invito a riflettere sui conflitti attuali. In un contesto globale dove il dialogo è più che mai necessario, questa tradizione ci ricorda il potere dell’unità e della spiritual

Bologna, 1 giugno 2025 – Pace, speranza e fine dei conflitti nel mondo. Migliaia di bolognesi si sono riversati in strada per la risalita della venerata immagine della Madonna di San Luca. Il 2025 è l’anno del giubileo e quest’anno la processione è caratterizzata dall’appello di speranza lanciato dall’arcivescovo cardinale Matteo Zuppi. La partenza, come da tradizione, è stata dalla Cattedrale di San Pietro. I binari del tram in via Ugo Bassi invece hanno segnato il tracciato dei bolognesi che hanno passeggiato insieme all’icona della Beata Vergine, accompagnata in processione da Zuppi e dai fedeli, percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La risalita della Madonna a San Luca, l’invocazione di Zuppi: “Maria è portatrice di pace e speranza”

Leggi anche Risalita della Madonna di San Luca al Santuario: quando e programma - La risalita della Madonna di San Luca al Santuario, un evento atteso dai bolognesi, si svolgerà il 30 maggio 2025.

Ne parlano su altre fonti

La Madonna di San Luca arriva in città, folla di fedeli in processione; Risalita della Madonna di San Luca al Santuario: quando e programma; Madonna di San Luca: le Messe delle 10.30 in diretta su E’tv domenica 25 maggio e domenica primo giugno; Madonna di San Luca 2025: discesa e programma delle celebrazioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Risalita della Madonna di San Luca al Santuario: quando e programma

msn.com scrive: Domenica 1 giugno la risalita della Madonna di San Luca al Santuario. La partenza alle 17 dalla Cattedrale con l’Arcivescovo e i fedeli. Gli orari delle messe ...

Diocesi: Bologna, le celebrazioni per la risalita dell’immagine della Madonna di San Luca

Lo riporta agensir.it: Prosegue in questi giorni la permanenza in Cattedrale dell’Immagine della Madonna di San Luca. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 21 don Massimo Ruggiano, Vicario Episcopale per il Settore Carità, guid ...

La processione. Madonna di San Luca, migliaia di fedeli per la discesa dal colle

Secondo msn.com: Quest’anno il corteo ha segnato il ritorno al percorso tradizionale. Alle 18 l’entrata da Porta Saragozza, mentre al Dall’Ara giocava il Bologna.