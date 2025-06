La riqualificazione della Torelli Una scuola a misura degli alunni

La rinascita della scuola Torelli segna un passo importante verso un'istruzione più sostenibile e inclusiva. Questo intervento di riqualificazione non è solo un restyling, ma un investimento nel futuro dei nostri ragazzi. In un periodo in cui l'attenzione all'ambiente è cruciale, gli spazi scolastici diventano fondamentali per formare cittadini consapevoli. Scoprire come la tecnologia e il comfort possano migliorare l'apprendimento è solo l'inizio di un nuovo capitolo educativo!

La Torelli è una scuola moderna, confortevole e a misura di alunno. Terminato nelle scorse settimane, l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico è stato ufficialmente presentato ieri mattina agli alunni della scuola sondriese, riuniti nell’auditorium per il saggio di fine anno scolastico, dal sindaco Marco Scaramellini, accompagnato dagli assessori Marcella Fratta e Simone Del Marco e dal consigliere comunale di Sondrio Viva, Luigi Proietti. Realizzato tra il 1971 e il 1975, sul progetto dell’ingegner Enrico Moratti, che cinquant’anni dopo ha seguito il collaudo dell’intervento di riqualificazione, il complesso necessitava di un adeguamento che l’amministrazione comunale aveva programmato sin dal 2018, per poi procedere con la progettazione e il reperimento degli ingenti finanziamenti necessari, pari a 2,5 milioni di euro, in larga parte provenienti dal Pnrr, integrati con fondi propri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La riqualificazione della Torelli. Una scuola a misura degli alunni

