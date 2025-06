La Repubblica non il modello immaginato da Platone né quelle di tipo sudamericano

Il primo giorno di giugno segna non solo la vigilia della Festa della Repubblica, ma anche l'inizio della vera estate italiana. Mentre ci prepariamo a celebrare i valori democratici, è impossibile non riflettere sullo stato attuale del paese. La crisi economica e sociale si fa sentire, tanto in Italia quanto nel mondo. È un momento cruciale per rilanciare il dibattito sui nostri ideali e sul futuro che desideriamo costruire insieme.

Primo giorno di giugno, vigilia della festa della Repubblica. Quest’anno sembra voler coincidere con essa l’inizio dell’ estate, quella vera. Intanto l’anno è arrivato nella dirittura che lo condurrà a breve al giro di boa. Volendo tentare di individuare lo stato dell’arte in Italia come fuori dei suoi confini, se ne trae una conclusione desolante. La Banca dItalia, per la precisione il suo Ufficio Studi, avendo effettuato per tempo e concluso all’inizio della settimana appena terminata, un’attenta analisi della situazione socioeconomica globale, seppure per sommi capi, la ha affidata al suo Governatore Fabio Panetta perchè venerdì l’avesse letta, insieme al meglio del meglio dell’Economia e della Finanza senza dover fornire spiegazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

