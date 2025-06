La replica di Persiani incredulo | Per noi parlano i fatti | le opere Abbiamo investito 150 milioni

In un clima di crescente tensione politica, la replica del sindaco Persiani si fa portavoce di un'amministrazione che investe nel futuro. Con 150 milioni dedicati a istruzione e cultura, è tempo di smascherare le false accuse e ribadire l'importanza del dialogo costruttivo. In un'epoca in cui i giovani sono al centro del dibattito, la vera sfida è costruire ponti, non barriere. Siamo pronti a farlo!

"Leggo con un misto di incredulità e sorriso le affermazioni della consigliera Bennati, che accusa questa amministrazione di "criminalizzare i giovani" e "colpire i luoghi dell'istruzione e della cultura". Affermazioni talmente sconnesse dalla realtà da sembrare più uno sketch comico che una dichiarazione politica". Comincia così la replica del sindaco Francesco Persiani alle accuse mosse dal Polo Progressiasta e di Sinistra. "Se davvero la consigliera Bennati avesse sfogliato un giornale o semplicemente ascoltato con attenzione quanto stiamo facendo, si sarebbe accorta che i 150 milioni di euro di investimenti per trasformare Massa non sono un'allucinazione collettiva, ma un piano concreto, fatto di cantieri aperti, progetti approvati da decine e decine di enti che li hanno condivisi, interventi realizzati e una visione chiara del futuro.

