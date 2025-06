La Regione attacca le Ferrovie | I nostri treni solo sulla linea lenta Traditi gli accordi con l’Umbria

La polemica tra la Regione e le ferrovie si infiamma: treni relegati alla linea lenta, tradendo gli accordi con l'Umbria. Dietro questo scontro, si cela un tema cruciale: come i lavori del Pnrr potrebbero ridefinire il futuro del trasporto pubblico in Italia. È tempo di riflettere su come queste scelte influenzeranno non solo la mobilità, ma anche lo sviluppo economico delle regioni. Non lasciare che il tuo viaggio diventi una corsa contro il tempo!

Lo scenario che va determinandosi con le scelte di Rete Ferroviaria Italiana e Autorità Regolazioni Trasporti (Art) va ben oltre l'esigenza di delineare strategie atte a superare un periodo, per definizione transitorio, caratterizzato dai lavori con Fondi Pnrr sulla rete ferroviaria nazionale. Questi interventi, infatti, delineano gravi scelte di politica trasportistica che non possono che essere addossate anche alla responsabilità governativa". È l'assessore Francesco De Rebotti che torna sulla questione. Lo aveva fatto qualche settimana fa, appellandosi proprio all'Art. E oggi torna alla 'carica' visti i tanti disagi dei pendolari umbri.

