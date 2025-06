La Reggia ' aperta a metà' si piazza sul podio dei musei più visitati d' Italia

La Reggia di Caserta conquista il podio dei musei più visitati d'Italia, con 13.285 visitatori durante la Domenica al Museo! Questo successo, però, mette in luce una problematica: la carenza di personale che ha costretto a un'apertura parziale. Un tema attuale che richiama l'attenzione su quanto sia cruciale investire nella cultura e nel patrimonio per attrarre sempre più turisti e valorizzare le nostre meraviglie artistiche. Non lasciamoci sfuggire questa opportunità!

Sono 13285 i visitatori che si sono recati alla Reggia di Caserta per la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. La Reggia, a causa della carenza di personale, non è riuscita a garantire l'apertura.

