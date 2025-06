La reazione di Simone Inzaghi al Tapiro d’oro dopo la Champions | “Non ho tanta voglia…”

Simone Inzaghi, dopo la cocente sconfitta in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain, si ritrova a incassare un Tapiro d’Oro. "Non ho tanta voglia", confessa il tecnico dell'Inter, già appesantito dalla delusione dello scudetto perso contro il Napoli. Un momento critico per i nerazzurri, che evidenzia un trend nel calcio moderno: le aspettative sono ad alti livelli, ma la pressione può trasformarsi in umiliazione. Come reagirà Inzaghi?

Il tecnico dell'Inter umiliata in finale dal Paris Saint-Germain incassa il secondo "premio" di Striscia La Notizia nel giro di una settimana. L'ultimo lo aveva ricevuto dopo aver perso lo scudetto contro il Napoli. "Siamo andati male.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

