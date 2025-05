La rabbia dopo il rogo | L’area della Fonte in totale abbandono

La furia delle fiamme ha ridotto in cenere gli spogliatoi del centro sportivo della Fonte a Santa Maria a Monte. Un triste risveglio per una comunità già provata, che ora si interroga sul futuro di uno spazio fondamentale per la socialità e lo sport locale. L'ombra del dolo si fa sempre più concreta, ma la vera sfida sarà ricostruire non solo materiali, ma anche speranze. L'abbandono di questi luoghi parla di un trend inquietante: il degrado urbano e la necessità di proteggere

Santa Maria a Monte (Pisa), 1 giugno 2025 – Dopo il rogo del pomeriggio di venerdì che ha distrutto gli spogliatoi del centro sportivo della Fonte, nella notte c’è stata una ripresa delle fiamme che ha costretto a un nuovo intervento i vigili del fuoco. Sul dolo pare non ci siano più dubbi anche se continuano accertamenti e indagini. I danni alla struttura di proprietà del Comune di Santa Maria a Monte sono ingenti. Come si vede dalla foto la struttura degli spogliatoi è completamente accartocciata su se stessa. E’ l’epilogo di un’area sportiva che nei primi anni Duemila era stata realizzata dall’Aics (Associazione italiana cultura e sport) in accordo con il Comune di Santa Maria a Monte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rabbia dopo il rogo: “L’area della Fonte in totale abbandono”

