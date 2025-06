La promozione turistica Una nuova campagna per rilanciare Barga

Barga si prepara a brillare nel panorama turistico con una nuova campagna che mira a rinnovare l'immagine della storica cittadina. L'amministrazione comunale, in sinergia con associazioni locali, ha presentato materiali freschi e accattivanti per accogliere visitatori. In un'epoca in cui il turismo cerca esperienze autentiche e innovative, Barga punta a diventare una meta imperdibile. Non perdere l’occasione di scoprire le meraviglie nascoste di questa gemma toscana!

Barga, 1 giugno 2025 – Nella sala consiliare di palazzo Pancrazi, l’amministrazione comunale, insieme alle realtà e alle associazioni del territorio che hanno sostenuto l’iniziativa, ha presentato il nuovo materiale di accoglienza turistica sviluppato negli ultimi mesi. Obiettivo, ‘svecchiare‘ il vecchio materiale aggiungendo originali proposte e puntare forte sulle campagne social e non solo. In collaborazione con la casa editrice Pacini Fazzi di Lucca, sono state intanto realizzate due pubblicazioni per raccontare Barga e il suo territorio tra cui una guida per bambini, ideata dalle giovani Silvia Cecchini ed Elena Pellinacci con supervisione storica di Sara Moscardini, che racconta in modo giocoso dal centro storico fino alla casina della Befana, offrendo ai più piccoli un’esperienza educativa e divertente fra storia e tradizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La promozione turistica. Una nuova campagna per ”rilanciare” Barga

