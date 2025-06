La Promessa | Manuel arrestato per omicidio segreti e rivelazioni in famiglia

La tensione sale in "La Promessa", dove l’arresto di Manuel per omicidio scuote le fondamenta della famiglia Castillo. Intrighi e segreti emergono, rivelando un mondo complesso e avvincente. Questo episodio riflette un trend attuale nelle serie tv: storie che mescolano mistero e relazioni familiari, catturando il pubblico con colpi di scena inaspettati. Riuscirà Jana a scoprire la verità prima che sia troppo tardi? Non perdere il prossimo appuntamento!

Nel nuovo episodio de La Promessa, la suspense cresce con una serie di eventi che mettono in moto intrighi e tensioni. La trama si infittisce quando Manuel viene accusato dell’omicidio di Gregorio Castillo e successivamente arrestato. I sospetti e le manovre dietro le quinte sembrano voler sfruttare la situazione per allontanare Jana dalla tenuta. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa: Manuel arrestato per omicidio, segreti e rivelazioni in famiglia

Curro svela a Manuel di essere suo fratellastro in La Promessa con drammi familiari e sentimentali - Nell'imminente puntata de "La Promessa", in onda il 15 maggio 2025 su Rete4, il baronetto Curro rivela a Manuel di essere suo fratellastro.

