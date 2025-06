La Promessa Anticipazioni Spagnole | Il Ritorno Ed Il Mistero Del Sergente Burdina!

La Promessa continua a sorprendere con l'attesissimo ritorno del sergente Burdina, pronto a sconvolgere le vite dei protagonisti. Con nuovi misteri e una missione inaspettata, le sue azioni potrebbero cambiare il destino di Manuel. Questo revival di personaggi amati è un chiaro segnale di come le storie d'amore e di sacrificio stiano riconquistando il pubblico, dimostrando che i legami del passato non si spezzano mai. Non perdere le prossime emozioni!

A La Promessa il ritorno di Burdina porta scompiglio e nuove speranze: riuscirà il sergente a salvare il sogno di Manuel? Scopri cosa accadrà . La Promessa, ritorni sconvolgenti: Burdina rientra in scena con una missione inaspettata. Le sorprese a La Promessa non sembrano finire mai. Se già il ritorno di Eugenia (interpretata da Alicia Moruno) ha riacceso antichi conflitti e segreti sopiti, la puntata si preannuncia ancora più esplosiva. Un altro personaggio amato e carismatico farà la sua comparsa al palazzo, riportando con sé verità nascoste e, forse, una soluzione inattesa a uno dei problemi che affliggono Manuel (Arturo García Sancho). 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Il Ritorno Ed Il Mistero Del Sergente Burdina!

Contenuti che potrebbero interessarti

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 maggio 2025: Burdina annuncia la morte di Gregorio

Nelle anticipazioni della settimana dal 17 al 23 maggio 2025, "La Promessa" rivelerà un colpo di scena drammatico: il sergente Burdina annuncerà la morte di Gregorio.

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni Spagnole Ritorno Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La Promessa, anticipazioni spagnole: Emilia e Romulo ci provano ancora; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz tutto cambia. Ecco come; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel compie un grande sacrificio per salvare Romulo. Ecco che cosa fa...; La Promessa Anticipazioni Spagnole: Dopo la morte di Jana e l'arresto di Cruz tutto cambia. Ecco come. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 1° al 7 giugno

Come scrive gazzetta.it: Le trame delle puntate della settimana di La Promessa tra domenica 1 e sabato 7 giugno, ecco tutte le anticipazioni e quello che ci aspetta ...

La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana è deceduta a causa del veleno nell'acqua

Si legge su it.blastingnews.com: Curro fa progressi nelle indagini sulla morte di Jana: scopre che sua sorella è stata uccisa dal veleno nell'acqua usata per bagnarle le labbra ...

La Promessa, anticipazioni spagnole: Eugenia porta un'arma al battesimo, Curro disperato

Da it.blastingnews.com: Curro si accorge tardi che Eugenia è armata al battesimo dei figli di Catalina e tenta di fermarla, senza riuscirci: non è noto chi rimarrà ferito ...