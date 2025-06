La Promessa anticipazioni dal 2 all’8 giugno | Manuel in arresto

Nelle prossime puntate de "La Promessa", il mistero si infittisce: Manuel de Lujan viene arrestato, mentre Burdina si avvicina alla verità sulla morte di Gregorio Castillo. In un contesto di intrighi nobiliari e segreti inconfessabili, la tensione sale alle stelle. Un punto cruciale? Le alleanze che si formano e si rompono, rivelando che l'apparenza inganna sempre. Non perdere questi colpi di scena!

Nelle prossime puntate de La Promessa, le indagini di Burdina sulla morte dell'ex maggiordomo Gregorio Castillo entrano nel vivo. Dopo una serie di prove, il sergente procede infatti con l'arresto di Manuel de Lujan. Nonostante l'intervento dei marchesi Alonso e Cruz, il marchesino è dunque costretto a trascorrere alcuni giorni in cella, a causa di una serie di prove raccolte da Burdina contro di lui. Maggiori info nelle trame che seguono.