La Promessa anticipazioni dal 2 all’8 giugno | Manuel in arresto

Nelle prossime puntate de "La Promessa", la tensione cresce: Manuel de Lujan viene arrestato! Le indagini di Burdina sulla misteriosa morte dell’ex maggiordomo Gregorio Castillo si fanno sempre più intricate, trascinando i nobili in un vortice di intrighi e segreti. Questo colpo di scena non solo svela l’ossessione per la verità, ma evidenzia come il potere possa essere tanto fragile quanto intrigante. Non perdere questi sviluppi avvincenti!

© RTVE Nelle prossime puntate de La Promessa, le indagini di Burdina sulla morte dell'ex maggiordomo Gregorio Castillo entrano nel vivo. Dopo una serie di prove, il sergente procede infatti con l'arresto di Manuel de Lujan. Nonostante l'intervento dei marchesi Alonso e Cruz, il marchesino è dunque costretto a trascorrere alcuni giorni in cella, a causa di una serie di prove raccolte da Burdina contro di lui. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity.

