La Promessa Anticipazioni 2 giugno 2025 | Manuel chiede a Romulo un grande favore proteggere Jana da Cruz!

Il 2 giugno 2025, La Promessa si tinge di suspense! Manuel, in un momento di grande vulnerabilità, si rivolge a Don Romulo per proteggere Jana da Cruz. Questo gesto non è solo un atto di amore, ma riflette anche l'emergere di legami in un mondo complesso. In un’epoca in cui la solidarietà sembra scarseggiare, la richiesta di Manuel ci invita a riflettere sull’importanza della protezione e della comunità. Non perderti questo episodio ricco di emozioni!

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Manuel chiedere aiuto a Don Romulo per salvare Jana da Cruz!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 2 giugno 2025: Manuel chiede a Romulo un grande favore, proteggere Jana da Cruz!

La Promessa, anticipazioni da lunedì 26 maggio a domenica 1°giugno 2025: Cruz blocca le nozze segrete tra Manuel e Jana

Nelle anticipazioni de La Promessa, da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno 2025, le nozze segrete tra Jana e Manuel subiscono una brusca interruzione: Cruz Ezquerdo scopre il loro piano e si oppone fermamente a questo matrimonio clandestino.

