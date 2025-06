La prevenzione urologica e i rimedi naturali per vivere meglio | la minzione notturna è il primo campanello d’allarme

La minzione notturna è più di un fastidio: è un campanello d’allerta che non va ignorato. In un'epoca in cui la salute maschile è sempre più al centro dell’attenzione, riconoscere i sintomi è fondamentale. Un controllo urologico può svelare le cause, ma non dimentichiamo i rimedi naturali, come le tisane di erbe lenitive, per migliorare il sonno. Prenditi cura di te: il benessere inizia da una buona notte!

Molti pazienti maschi mi riferiscono che durante la notte sono costretti ad alzarsi frequentemente per la Minzione ( Pollachiuria = Minzione frequente) dalle 2 alle 3 volte e ciò crea un sonno intermittente con forte disagio. Quali possono essere le cause? Naturalmente la prima cosa da fare è una visita dall'Urologo per accertarsi che non .

