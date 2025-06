La prevenzione fa tappa a Caltavuturo | visite vaccinazioni ed esami gratuiti con l' open day dell' Asp

La salute è un diritto di tutti e l’Asp di Palermo lo sa bene! Martedì 3 giugno, Caltavuturo si trasforma in un hub di prevenzione con un open day imperdibile. Visite, vaccinazioni ed esami gratuiti per promuovere un benessere collettivo. In un momento in cui l’attenzione alla salute è più cruciale che mai, non perdere questa opportunità per prenderti cura di te e dei tuoi cari. La prevenzione è il miglior investimento!

La prevenzione torna protagonista nei comuni della provincia con una nuova tappa dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo, in programma martedì 3 giugno, dalle 10.30 alle 16.30, in piazza San Francesco a Caltavuturo. Sarà una giornata dedicata alla salute di tutta la comunità, con screening. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La prevenzione fa tappa a Caltavuturo: visite, vaccinazioni ed esami gratuiti con l'open day dell'Asp

