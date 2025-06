La Perla martedì l’outlet riapre Scatta la vendita promozionale

Martedì, La Perla riapre il suo outlet con una vendita promozionale imperdibile! Dopo il salvataggio dell'azienda, questa è un'opportunità unica per accaparrarsi capi di alta moda a prezzi scontati. Un evento che non solo celebra il marchio, ma si inserisce in un trend più ampio di rinascita della moda italiana. Non perdere l'occasione di vivere un momento di storia e stile!

Dopo lo storico salvataggio (e in attesa di avere lumi su chi sarà il compratore dell’attività), La Perla lancia la seconda vendita promozionale aperta al pubblico nell’ outlet aziendale di via Mattei. Un’ultima occasione per scegliere e selezionare capi e articoli a prezzi scontati prima dell’ingresso del nuovo proprietario, che dovrebbe insediarsi nel corso dell’estate, presumibilmente verso il mese di luglio. Le porte alla clientela si aprono martedì 3 giugno lasciando spazio a offerte e promozioni per gli amanti del brand, sulla scia della prima riapertura speciale svolta tra aprile e maggio, ma con qualche novità: le riduzioni di prezzo saranno, infatti, maggiori rispetto a quelle applicate nel periodo precedente e, come filtra dalla curatela, l’allestimento di prodotti sarà ancora ampio nonostante le buone vendite della sessione precedente, quando erano ventimila gli articoli in vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Perla, martedì l’outlet riapre. Scatta la vendita promozionale

