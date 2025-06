La peggiore sconfitta di sempre in una finale Champions | tutte le statistiche di PSG-Inter

L’Inter ha subito la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League, piegandosi 5-0 al PSG. Ma oltre al risultato, c'è un dato sorprendente: il talento di Désiré Doué, solo diciannovenne, ha brillato come una stella nel firmamento calcistico. Questo match non è solo una débâcle per i nerazzurri, ma segna un cambio generazionale nel calcio europeo. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

L’Inter ha perso nel peggior modo possibile la finale di Champions League: tutte le statistiche della partita che ha visto trionfare il PSG Una prova super del diciannovenne Désiré Doué ha permesso al Paris Saint-Germain di travolgere col risultato di 5-0 l’Inter nella finale di Champions League giocata a Monaco di Baviera. Una prestazione eccezionale della squadra di Luis Enrique ha portato alla vittoria con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei CampioniChampions League. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - La peggiore sconfitta di sempre in una finale Champions: tutte le statistiche di PSG-Inter

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Peggiore Sconfitta Finale Champions Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

PSG-Inter 5-0 è la peggior sconfitta nella storia della Champions: in finale non era mai successo; Il Psg vince 5 a 0, l’Inter nella storia dalla parte sbagliata: è la peggior sconfitta di sempre in…; Inter, il record che non avrebbe mai voluto: lo 0-5 è la peggior sconfitta di sempre in finale; Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La peggiore sconfitta di sempre in una finale Champions: tutte le statistiche di PSG-Inter

Segnala ilveggente.it: L'Inter ha perso nel peggior modo possibile la finale di Champions League: tutte le statistiche della partita che ha visto trionfare il PSG ...

PSG Inter 5-0: la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League

Riporta calcionews24.com: Ecco il record negativo dell’Inter nella finale: mai nessuno aveva perso con così tanti gol in Champions. Il dato Il 31 maggio 2025 resterà una data amara per l’Inter e per tutto il calcio italiano. L ...

Inter sconfitta dal PSG: 5-0 nella finale di Champions League

Segnala msn.com: L'Inter subisce una pesante sconfitta dal PSG nella finale di Champions League, perdendo 5-0. Barella e Hakimi commentano.