La Nuova Sondrio torna alla carica | Servono strutture all' altezza della serie D

La Nuova Sondrio si prepara a una seconda stagione in Serie D e l'attenzione si sposta sulle strutture: il campo della Castellina deve essere all'altezza delle ambizioni. In un calcio che richiede sempre più investimenti per la crescita, è fondamentale garantire infrastrutture adeguate. La sinergia tra dirigenti, mister Marco Amelia e giocatori sarà cruciale, ma senza strutture idonee, il sogno di salire di categoria rischia di rimanere solo un miraggio.

La seconda stagione consecutiva della Nuova Sondrio in serie D passa sicuramente dal lavoro dei dirigenti in fase di mercato e poi da quello di mister Marco Amelia e dei giocatori sul campo, ma, proprio a questo proposito, ancora una volta sono le strutture della Castellina a tornare al centro.

E' arrivata la fumata bianca: Nuova Sondrio e Marco Amelia avanti insieme

È arrivata la fumata bianca: Marco Amelia guiderà la Nuova Sondrio anche nella stagione 2025-2026. La notizia, attesa da tempo, è stata ufficializzata dopo un incontro di tre ore tra il tecnico e il presidente Michele.

