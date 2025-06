La nuova folle sfida social | due ragazzi surfano sui treni del metrò in movimento e si riprendono

La nuova sfida social che sta spopolando su TikTok ha dell'incredibile: ragazzi che surfano sui treni della metropolitana in movimento! A Milano, due giovani temerari hanno catturato l'attenzione con un video audace, ma è davvero questo il modo giusto di cercare fama? In un'epoca in cui i confini tra realtà e virtuale si assottigliano, la ricerca di adrenalina rischia di trasformarsi in una pericolosa corsa all'ultimo like. Attenzione, però: la sicurezza viene prima di

Milano – Si comincia con l’inquadratura dei piedi, appoggiati sopra sporgenze nell’ultima carrozza. Poi i binari scorrono dall’alto sotto gli occhi mentre il treno avanza. Il video prosegue con la scena nella sua interezza, ripresa a distanza dagli amici: due ragazzi, con i volti coperti, sono aggrappati alla metropolitana dall’esterno mentre il treno è in movimento. Sulla banchina spuntano viaggiatori appena scesi o in attesa del proprio mezzo, in pieno giorno. Il train surfing. Quella dei “surfisti del metrò" è l’ultima follia tra le sfide comparse sui social. Il filmato è stato pubblicato due giorni fa sulle storie di alcuni profili Instagram di giovanissimi; non si può sapere con esattezza quando sia stato girato né dove – dai dettagli, potrebbe essere una fermata della linea verde tra Cimiano e Cascina Gobba – ma certo è che documenta una pratica pericolosissima e che finora non era mai stata vista sul metrò milanese: quella del “train surfing“, che consiste nel salire su un treno ma stando fuori dalla carrozza, in equilibrio sulle parti che sporgono e reggendosi su appigli di fortuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova folle sfida social: due ragazzi surfano sui treni del metrò in movimento e si riprendono

