Preparati a un colpo di scena emozionante in "La notte nel cuore", in onda stasera su Canale 5! Il pranzo di fidanzamento promette di essere un vero disastro, ma è proprio nei momenti di crisi che nascono le storie più avvincenti. La serie turca sta conquistando il pubblico italiano, dimostrando come l'amore possa superare ogni ostacolo. Non perdere il nuovo episodio e lasciati trasportare da passione e intrighi!

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, la dizi turca La notte nel cuore torna stasera su Canale 5 con la nuova puntata: ecco le anticipazioni di domenica 1° giugno 2025. Stasera su Canale 5, in prima serata, è tempo di un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, la dizi turca che, dalla scorsa settimana, ha guadagnato la prima serata della domenica sulla rete ammiraglia Mediaset. Domenica 1° giugno va in onda infatti la seconda puntata di questa saga familiare che vede i fratelli Nuh e Melek impegnati a ricostruire e riconciliarsi con un passato difficile: appena nati, infatti, sono statti abbandonati dalla propria madre, che ha preferito rifarsi una vita al fianco di un uomo molto potente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La notte nel cuore su Canale 5 domenica 1° giugno, le anticipazioni: un pranzo di fidanzamento disastroso

Leggi anche LA NOTTE NEL CUORE: LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA - "La Notte nel Cuore" è una nuova serie evento di Canale 5, in prima visione dal 25 maggio. Prodotta in Turchia, racconta la storia di una donna che, dopo aver avuto due figli, decide di cambiare vita a causa di un passato doloroso.

