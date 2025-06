La notte nel cuore streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

La notte nel cuore, la nuova serie turca che sta conquistando il pubblico italiano, torna stasera su Canale 5 alle 21:30! Un racconto avvincente che esplora l'amore e i segreti, mentre il trend delle produzioni straniere continua a coinvolgere sempre più telespettatori. Non perderti la seconda puntata: scopri cosa si cela dietro le vite dei protagonisti! Preparati a restare incollato allo schermo!

. Questa sera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 1 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Cast. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu: Sumru Sansalan. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

